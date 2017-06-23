Школу в Летово ожидает проверка Мосстройкомнадзора

В Москве в течение нынешней недели сотрудниками Мосстройкомнадзора планируется провести комплексную проверку 36 строительных площадок. Вместе с них в работе будут участвовать представители Центра экспертиз. В общей сложности запланировано проведение 259 различных исследований.



В процессе выполнения работ планируется оценить соблюдение строительных нормативов при возведении объектов транспортной инфраструктуры, в том числе станций метрополитена, объектов спортивного и социального предназначения, жилья и коммерческой недвижимости.



В числе объектов, которые ждет проверка, входит и Международная школа «Летово», расположенная в одноименной деревне на территории ТиНАО. В настоящее время здесь ведется строительство первой очереди комплекса, в состав которой входит школа на одну тысячу учащихся, общежития для учащихся и представителей преподавательского состава, административный комплекс и комплекс теплиц для сельхоздеятельности.



Планируется, что передача в эксплуатацию первой очереди создаваемой школы запланировано на конец 2018-го года. Школа уже практически готова, в то время как общежития активно возводятся. Любопытно, но между ними будет создана система подземных переходов.