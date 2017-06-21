На туристический слет в поселении Марушкинское г. Москвы

Любителей активного отдыха 24-го июня ожидают в поселении Марушкинское, где запланировано проведение двухдневного туристического слета.



Соревновательная программа, подготовленная организаторами, включаем в себя разнообразные спортивные и творческие дисциплины. Например, участники получат возможность продемонстрировать свое мастерство в ночном ориентировании, организации веревочной переправы, установке палаток, а также игре в городки, лазертаг.



Мероприятие организовано сотрудниками спортивно-досугового центра «Маяк». Участниками могут стать команды из пяти человек в возрасте старше 18 лет. От них требуется иметь при себе палатку и необходимый инвентарь для походных условий. Сотрудники центра отмечают, что в резерве имеется пара палаток и ограниченное количество спальников, поэтому те, кто не имеет собственного инвентаря, могут быть им обеспечены организаторами.



Местом проведения соревнований станет деревня Большое Покровское, а точнее лесной массив, расположенный рядом. Старт слета запланирован в часов дня, а за час до начала завершится регистрация участников.



Добраться до площадки можно будет на специально выделенном транспорте, который начнет ходить от Марушкино с 9 часов утра.