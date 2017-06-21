Нового автосервиса в Каменке (пос. Роговское г. Москвы) не будет

В деревне Каменка, входящий в состав поселения Роговское отменено строительство автосервиса, который должен был включать в себя зону для мойки автомобилей и небольшое кафе.



Решение об этом было принято представителями Градостроительно-земельной комиссии. В пояснении к решению, добиться которого удалось в судебном порядке, указывается, что договор аренды был заключен еще в 2012-м году, а осенью 2014-го года было выдано разрешение на строительство объекта.



В результате до настоящего времени арендатор участка даже не приступил к выполнению работ, а участок общей площадью в 0,52 гектара находится в запустении, и не используется. В связи с нарушением требований первоначального договора, было принято решение строительство отменить, а арендный договор разорвать в одностороннем порядке.



Напомним, сегодня в столичной администрации со всей ответственностью относятся к застройке территории, а специалисты Градостроительно-земельной комиссии строго регулируют деятельность в данной сфере, обеспечивая освоение территорий в рамках существующего генерального плана.