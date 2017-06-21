Уже через год аварийного жилья в Щербинке не будет

В Щербинке на сегодняшний день имеется 32 жилых дома, относимых к категории аварийных. Все их планируется расселить в течение ближайшего года, причем большинство жителей старых квартир смогут справить новоселью уже до наступления Нового года.



Информацию об этом озвучил Владимир Жидкин, возглавляющий департамент администрации Москвы, курирующий развитие ТиНАО.



Чиновник отметил, что часть новых квартир выделена за счет средств муниципального бюджета, в то время как другая часть предоставлена инвесторами в рамках заключенных договоров, по которым они получат возможность использовать под строительство участки сносимого ветхого жилья.



Сегодня в Москве переселение из старого жилья ведется одновременно по двум программам, если программа ликвидации в городе ветхого жилья приближается к своему логическому завершению, то программа реновации только начинается, и затронет нескольких тысяч домов.



Напомним, что в ТиНАО развернулся настоящий строительный бум. Всего за два десятилетия здесь планируется возвести не меньше 100 миллионов «квадратов» недвижимости, обеспечить их инженерной инфраструктурой, подвести общественный транспорт, включая метрополитен.