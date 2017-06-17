В поселении Кленовское г. Москвы появились новые парковки

В администрации поселения Кленовское сообщили о завершении работ по обустройству дополнительных парковочных пространств, под которые было отведено 1,75 тысячи кв. метров площадей.



В последнюю очередь подрядчики завершили работы в районе автодороги «Проезд 20». Здесь было проведено полное обновление существующей парковочной сети, позволившей обеспечить водителей комфортными местами для безопасной парковки автотранспорта.



Появились новые места для автомобилей и по ул. Мичурина, напротив дома №4. Здесь внушительный объем работ пыл проведен во дворе дома. В общей сложности дорожники уложили около 220 кв. метров асфальта, создав удобную площадку для стоянки автомобилей местных жителей. Одновременно на площадке была нанесена необходимая разметка.



Все работы по обустройству парковок были проведены за счет средств местного бюджета, и включены в состав программы комплексного благоустройства территории поселения на 2017-й год.



В настоящее время дорожные работы ведутся и в поселении Киевское, где в порядок приводится сразу несколько участков автомобильных дорог.