Новый торговый центр появится в Солнцево

На территории района Солнцево, располагающегося на западе столицы, в ближайшее время начнется строительство совершенно нового торгового центра, который появится месте старой котельной, уже длительное время выведенной из эксплуатации, по ул. Главмосстроя.



Соответствующее решение уже принято специалистами Градостроительной комиссии города.



Планируется, что проект будет вынесен на общественные слушания, и местные жители смогут высказать свое отношение к строительству коммерческого объекта.



В настоящее время в Москве не так много мест для нового строительства, и реновация территорий, находящихся в запустении, и не используемых по прямому назначению, Новый торговый комплекс позволит не только получить местным жителям доступ ко многим видам услуг в шаговой доступности, но и обеспечить формирование дополнительных рабочих мест.



Строительство объекта коммерческой недвижимости будет осуществляться за счет средств одного из частных инвесторов. О сроках выполнения работ, а также стоимости реализации проекта на сегодняшний день никаких официальных данных не имеется.