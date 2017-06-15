В деревне Яковлево пос. Десеновское г. Москвы отремонтировали тротуары

В деревне Яковлево, входящей в состав поселения Десеновское перед празднованием Дня России полностью завершили работы по совершенствованию тротуарно-тропиночной сети на улице Школьная. В общей сложности специалисты подрядных организаций уложили 246 кв. метров нового покрытия.



В результате у социально значимых объектов появились обустроенные тротуары с брусчаткой, а в подъездах перед домами местных жителей появился новенький асфальт. К работам приступили еще в последней декаде мая, и оперативно выполнили весь запланированный комплекс работ, включая проектирование.



В целом же работы по благоустройству территории деревни продолжаются. В общей сложности до конца летнего сезона местные власти планируют обустроить два тротуара, создать протяженную асфальтированную дорожку на 242 «квадрата», а также уложить 102 кв. метра брусчатки при создании пешеходной тропинки.



Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных программой благоустройства территории поселения Десеновское. Программа носит комплексный характер, и включает в себя ряд других работ.