В Рассказовке может появиться внушительная стоянка

На территории одного из возводимых жилых комплексов деревни Рассказовка поселения Внуковское в будущем может появиться внушительный паркинг. В настоящее время для данного проекта уже выдано необходимое заключение надзорных органов.



Планируется, что гараж-парковка будет рассчитан на одновременное нахождение 843 автомобилей, что полностью покроет потребности возводимого рядом ЖК в вопросе обеспечения местами для стоянки автотранспорта. Возведение объекта осуществляется на средства инвестора.



В Москомстройнадзоре в свою очередь сообщают, что разрешение на строительство получают только добросовестные застройщики, обладающие необходимой репутацией. Планируется, что с начала следующего месяца при оценке каждого из проектов будет дополнительно проводиться оценка достаточности уставного капитала компании, подавшей заявку на реализацию в Москве проекта в сфере возведения капитальных объектов.



Напомним, что только в нынешнем году на территории ТиНАО должно появиться еще около 7 тысяч мест для парковки авто, как в составе крупных паркингов, так и в виде карманов вдоль основных дорог.