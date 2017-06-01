Черная метка за плохую кредитную историю

На сегодняшний день на территории нашего государства подсчитано число «недобросовестных» плательщиков по кредитам. Численность граждан, имеющих трудности по выплатам кредитных средств, составляет около 6,5 миллионов человек. Почему граждане берут займ и не торопятся его возвращать?
Согласно данным социологического опроса, можно выделить несколько главных причин возникновения долга по кредитам:
1) «Кредитная яма»: около 45% заемщиков вынуждены были брать кредитные средства для того, чтобы погасить предшествующий долг. Согласно статистическим данным, у данной категории граждан на погашение кредитов уходит около 60% от всех источников доходов.
2) Временная неплатежеспособность, приводящая к порче кредитной истории. В данном случае граждане стали жертвами обстоятельств: задержка заработной платы, сокращение на работе, лишение премии или иной части заработной платы и др.
3) Безответственность плательщика. Многие граждане, которые сумели просрочить платеж один раз, утрачивают чувство ответственности и долга. Каждая последующая просрочка увеличивается в календарном эквиваленте и приводит к образованию пеней, штрафов и неустоек. В итоге, люди просто не платят по кредиту, не боясь лишиться имущества в счет долга.
Многие просто не понимают всей ответственности по кредиту.
4) Большие процентные ставки. Данный критерий больше относится к микрофинансовым компаниям, к услугам которых граждане прибегают.
Следует отметить, что в целях сокращения должников по кредитам власти планируют создать законопроект, предусматривающий ликвидацию микрофинансовых институтов. Именно в рамках указанных учреждений чаще всего люди попадают в долговую яму, из которой не могут выбраться без судебных разбирательств.