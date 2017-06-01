Яндекс практикует оказание медицинских консультаций в онлайн-режиме

Согласно новому законопроекту, каждый гражданин России теперь может получить консультацию медицинского специалиста, не покидая домашних стен.



Граждане могут получить онлайн-консультацию в специальном чате или по видеозвонку. Долго ожидать специалиста не придется, так как звонок будет переведен на первого освободившегося врача нужного профиля. Следует отметить, что на текущий момент установлена тарифная сетка: первая консультация для клиента составит 99 рублей, каждая последующая – 499 рублей.



Власти акцентируют внимание на том, что в случае выявления тяжелого заболевания, требующего срочного врачебного вмешательства и наблюдения, медицинский консультант попросит вызвать скорую помощь и не возьмет плату за совершенный к нему звонок.



Кроме того, оплата услуги будет производиться строго после ее получения. Произвести оплату консультации граждане могут посредством банковской карты, электронного кошелька и др.



Круглосуточные консультации оказывают терапевты и педиатры. Представляется возможным получить консультацию по любой теме, связанной со здоровьем и уходом за больными и детьми. Кроме того, специалисты помогут советом по вопросам простуды, расшифровки анализов, мерам по успокоению нервов и др.



Онлайн-консультации ведут ведущие специалисты московских клиник, средний стаж которых достигает 7 лет.