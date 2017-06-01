Власти намерены содействовать развитию социального предпринимательства в России

На протяжении последних десятилетия Россия является одним из ведущих «перенимателей» зарубежных новшеств, направленных на поддержание частного бизнеса и развитие экономики в целом.



На сегодняшний день власти отметили, что граждане, которые пытаются открыть свой бизнес, сталкиваются с проблемами различного характера: финансовыми, юридическими, социальными и др. Многие люди не знают, как можно усовершенствовать свой бизнес, как привлечь клиентов и др.



Российские чиновники выступили с предложением создать специальный Фонд, который бы поставлял необходимые образовательные, консультационные услуги, способствующие восполнению пробелов у потенциальных ИП и юридических лиц. Кроме того, предполагается, что столкнувшиеся с проблемами юридические лица смогут получить необходимую поддержку в рамках данного мероприятия. Фонд будет помогать привлекать инвесторов, способствовать совершенствованию ведения бизнеса.



Специалисты Фонда по поддержке социального предпринимательства будут помогать предпринимателям анализировать их текущее имущественное и финансовое положение, выявлять основные проблемы, сильные и слабые стороны, а также консультировать клиентов по решению трудновыполнимых задач.



Власти предполагают, что Фонд по поддержке социального предпринимательства принесет огромную пользу именно на начале жизнедеятельности компании, когда ею руководит человек, не имеющий достаточного опыта в указанной сфере.



Президент России одобрил данное предложение. Власти должны разработать основной кастет нормативно-правового акта, который будет регламентировать деятельность указанной организации.