В России отмечается резкое снижение цен

На сегодняшний день, власти, наблюдая за резким усмирением инфляционного процесса в стране, отметили тенденцию резкого снижения уровня цен. Конечно, указанная тенденция не может не радовать.



Но российские чиновники насторожены столь резким слаженным поведением инфляции и считают, что радоваться еще очень рано.



Согласно мнению Грефа, столь резкое сокращение значений инфляции не стоит приписывать к здоровому состоянию и оздоровлению экономики в целом. Нисходящее поведение инфляционного процесса может негативно отразиться на экономике государства, за что придется платить по новым счетам.



Многие эксперты считают, что прогнозировать значение инфляции к концу текущего года не стоит. Уровень инфляции во многом зависим от «иностранных показателей», в частности, от уровня доллара, евро и национальной российской валюты.



Кроме того, по-прежнему немалое влияние на уровень инфляции оказывают цены на нефть и газ. Жесткие меры Банка России способствуют резкому снижению уровня инфляции. Эксперты полагают, что Центробанку необходимо слегка умерить пыл, пересмотреть свою политику воздействия на экономику, чтобы в дальнейшем не пришлось ликвидировать новые проблемы, прилагая для этого еще больше затрат и усилий.



Власти полагают, что оказать влияние на инфляционный процесс в России только через ключевую ставку в скором времени будет невозможно. Основываясь на данном мнении, эксперты полагают, что руководству Центробанка необходимо искать новые способы воздействия на инфляцию и цены.