Коллектив «Маска» из поселение Михайлово-Ярцевское г. Москвы стал номинантом конкурса "Традиция"

Прошедшая в Москве церемония награждения лучших участников конкурса «Традиция», в котором принимали участие любительские театры, выделили в числе номинантов коллектив «Маска», представляющий поселение Михайлово-Ярцевское.



Во время фестиваля, продлившегося в период 15-21 мая, на сцене Культурного центра «Москвич» выступило большое количество коллективов. В общей сложности свои заявки на участие подали около 60 любительских трупп, в том числе из других государств, но в финальной части конкурсной программы участвовало всего 11 постановок.



В ДК «Михайловское», где занимается коллектив, сообщили, что «Маска» выступала в номинации «Детские и юношеские театральные коллективы. На суд жюри была представлена постановка «Кадиш» по одному из произведений Александра Галича. В результате действо на сцене так понравилось экспертам из числа видных деятелей искусства и режиссеров, что они признали работу представителей «новой Москвы» лучшей.



В администрации ДК отмечают, что на фоне большой конкуренции и сильного состава участников, победа является подтверждением высокого уровня профессионализма актеров из Михайлово-Ярцевского.