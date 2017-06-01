В поселении Киевский г. Москвы обследовали жилой фонд

На территории поселения Киевский 26-го мая прошла комплексная проверка многоэтажных жилых домов на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Проверка проводилась в плановом режиме.



В процессе выполнения работ специалисты провели осмотр чердачных и подвальных помещений на предмет их захламленности, оценили состояние помещений общего пользования.



В администрации поселения отметили, что в ходе проверки была проведена оценка состояния пустующих квартир, а также жилья, сдаваемого в наем. Проверке на предмет работоспособности подверглись и замки, установленные на входных дверях в подъездах.



По результатам проверки со стороны надзорных органов никаких замечаний по состоянию жилого фонда высказано не было, что свидетельствует о высоком качестве работы, проводимой сотрудниками администрации поселения.



Подобные проверки на плановой основе планируется проводить и дальше, обеспечивая, таким образом, регулярный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам жилого фонда. Не исключено, что будут проводиться и внеплановые надзорные мероприятия.