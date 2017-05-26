В Москве определились с проектировщиками «красной» ветки метро

Столичные власти на конкурсной основе выбрали проектировщиков для разработки проекта участка Сокольнической линии метро между станциями «Саларьево» и «Столбово», проходящего по территории «новой Москвы».



Информацией об этом поделились в департаменте строительства.



Особенностью проекта является преимущественно надземное расположение линии, что позволит существенно ускорить строительства и снизить его стоимость. В общей сложности линия будет насчитывать четыре станции, причем под землю маршрут будет уходить только в местах, где метро пересекает крупные транспортные магистрали, например, Солнцево – Видное – Бутово и Калужским шоссе.



При этом даже подземные участки будут мелкого заглубления. На станции «Столбово» планируется обеспечить возможность пересадки на станцию «Сосенское» другой ветки метрополитена.



В общей сложности протяженность создаваемого маршрута оценивается в 11 километров, при этом стоимость контракта определена в 1 миллиард 692 миллиона рублей. Из четырех станций две будут располагаться на поверхности, а две получат мелкое заглубление.