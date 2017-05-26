Оздоровительный комплекс строится в ТиНАО

В департаменте развития ТиНАО сообщили о планах передачи в эксплуатацию в 2018-м году спортивно-оздоровительного комплекса, возводимого за счет средств инвестора.



В сообщении департамента отмечается, что данный застройщик не только возводит объекты жилого фонда, но и выполняет свои социальные обязательства. Уже полностью построен детский сад, ведется возведение общеобразовательной школы и спортивно-оздоровительного комплекса.

Последний будет способен принять около 300 человек одновременно. Здесь будут предусмотрены помещения для групповых занятий йогой, будет работать балетная студия, тренажерные залы со всем необходимым оборудованием. Кроме того, здесь же можно будет посетить сауну или сходить в хамам.

Планируется, что в комплексе будут работать всевозможные секции, в том числе предлагающие возможность заниматься боевыми единоборствами.

Сегодня в «новой Москве» значительное внимание уделяется вопросам совершенствования социальной инфраструктуры. Только до конца года передать в эксплуатацию планируется два десятка объектов, из которых половину строят частные инвесторы, а половину финансирует муниципальный бюджет.