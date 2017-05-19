Дорожные работы в поселении Московский г. Москвы завершатся в течение лета

В городе Московский в районе Центра государственных услуг начались масштабные дорожные ремонтные работы.



Планируется, что специалисты не просто отремонтируют проезжую часть, но и осуществят ее расширение, что позволит улучшить условия движения. В администрации поселения рассчитывают, что подрядная организация справится с поставленной задачей в установленные сроки, и к концу лета дорога будет полностью готова.



Одновременно будет проведен ремонт тротуарной сети. С учетом того, что рядом располагаются общественные здания, проходимость здесь довольно высокая, и требуется обеспечить для жителей достаточный уровень удобства и безопасности.



В настоящее время к выполнению работ привлечена бригада дорожных работников из двух десятков человек, в распоряжении которых находится две единицы специализированной техники.



В настоящее время дорожные работы ведутся во многих поселениях административного округа. Например, в поселении Киевский в течение ближайших двух месяцев в порядок должно быть приведено сразу семь автомобильных дорог, многие из которых обеспечивают связь с садовыми товариществами.