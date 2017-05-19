Георадар проверит столичные дороги

Сотрудники московского Центра экспертиз приступили к проверке качества дорожного строительства на территории «новой Москвы». Специалисты ведомства проводят контрольные мероприятия с использованием современной техники, что позволяет получить объективность и высокую точность получаемых данных.



В процессе выполнения работ проводится не только определение точности соблюдения технологии строительства, но и качества используемых строительных материалов. Для оценки структуры дорожного полотна используется современный георадар, способный заглядывать вглубь асфальта на полтора метра.



Оборудование установлено на автомобильном шасси, что позволяет проводить сканирование во время движения. В результате время на проведение контроля качества требуется в разы меньше, чем при использовании более старых технологий проверки.



Планируется, что уже в июне передвижная лаборатория, оснащенная георадаром, пройдется по строящейся дороге Солнцево – Бутово – Видное, проедет по реконструированному Калужскому шоссе, на участке между 47-м и 49-м километрами автодороги, а также проверит несколько других трасс на территории ТиНАО.