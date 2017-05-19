В Киевском поселении Москвы началось масштабное восстановление дорог

В поселении Киевское стартовали масштабные работы по приведению в порядок дорожной сети.



В общей сложности до конца июля перед работниками дорожных служб поставлена задача полностью отремонтировать асфальтобетонное покрытие семи автомобильных дорог, расположенных на территории поселения. В настоящее время специалисты уже приступили к работе.



Уже к началу следующего месяца должны привести в порядок дороги, соединяющие поселок Киевское с деревней Бекасово, а также поселок Киевский со станцией «Бекасово-Сортировочная». В последнем случае ремонт проведут только до ж/д переезда.



В первых числах июля должны быть полностью отремонтированы дороги, ведущие к садовым товариществам «Мечта», «Бонитет» и «Железнодорожник». К середине июля планируется сдать заказчику работу на дорогах к садовым товариществам «Нива-3» и «Тяжмашевец».



Ремонтом дорожного покрытия занимается подрядчик, выбранный через программу открытых аукционов, используемых в Москве для реализации муниципальных заказов на выполнение работ. Ремонтные работы финансируются за счет московского бюджета, выделяющего поселениях ТиНАО необходимые субсидии.