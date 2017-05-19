Дольщикам вернут деньги

Участники долевого строительства в СУ-155 в Щербинке, заключившие договора на приобретение жилья, но не получившие его, получат вложенные средства обратно. Планируется, что уже 19-го мая в Минстрое утвердят реализацию данной программы.



Проблемный дом, незавершенный строительством, располагается на ул. Железнодорожная. Застройщик столкнулся с проблемами после того, как выяснилось, что собственник земельного участка, на котором ведутся работы, отказывается от его продажи.



Реализацией процедуры санации СУ-155 выступает банк «Российский капитал», получивший задачу разработать механизм, позволяющий вернуть деньги пострадавшим вкладчикам. В банке отметили, что уже полностью завершена работа над дорожной картой, остается только провести согласование с Минстроем реализации программы.



Все вопросы, связанные с организацией возврата средств гражданам планируется утрясти до конца текущего месяца, при этом запланирована также встреча с дольщиками, во время которой до граждан будет доведена последняя информация относительно порядка возврата денежных средств и других сопутствующих процедур.