Новую дорогу в Ботаково проверят на качество современными способами

Участок дороги в районе деревни Ботаково (Троицк, Москва) возводимый между населенным пунктов и Боровским шоссе планируют проверить на качество строительства при помощи передового лабораторного оборудования.



Специальная машина, оснащенная георадаром, способна сканировать дорожное полотно на глубину до 1,5 метров, выявляя все имеющиеся скрытые дефекты. Одним из преимуществ установки является высокая скорость проведения работ, так как сканирование осуществляется из движущегося на скоростях до 60км/ч автомобиля.



Прибор позволяет получить информацию не только о степени ровности покрытия, но и соблюдении требований наличия уклона для стока дождевых вод.



В общей сложности Мосгосстройнадзор указал на несколько участков, где планируется провести подобное обследование. В частности проверке подвернут участком Калужского шоссе между 47 и 49 километрами дороги, фрагмент дороги Солнцево – Бутово – Видное между Калужским и Киевским шоссе, а также ряд других участков возводимых и реконструируемых автодорог.



Планируется, что полностью работа будет завершена до конца текущего месяца, после чего к нарушителям технологии будут применены меры административного воздействия.