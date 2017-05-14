В поселение Роговское г. Москвы депутаты готовятся к заседанию

В поселении Роговское на 18 мая назначено очередное заседание депутатов поселения, которые соберутся, чтобы обсудить две важных и актуальных темы.



Во-первых, они затронут вопросы связанные со сроками завершения строительства жилых комплексов, возводимых на территории поселения. Во-вторых, не останется без внимания и деятельность в Роговском антитеррористической комиссии.



В настоящее время на территории поселения в различной степени готовности находится крупный ЖК «Кутузовские березы» и жилищно-строительный кооператив «Роговское». С учетом объемов строительство, соблюдение сроков выполнения работ является важным элементом обеспечения благополучия большого числа граждан, ставших собственниками жилья в возводимых домах.



Среди тем, которые предстоит затронуть депутатам, значится и исполнение местного бюджета в течение первого квартала текущего года. Народные избранники заслушают информацию по основным параметрам бюджета текущего года, в частности исполнению его расходной части, ориентированной на реализацию социальных программ и проведение комплексного благоустройства на территории населенных пунктов Роговского.