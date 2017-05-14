Россияне поверили в доходность банковских депозитов

На сегодняшний день граждане России стали заметно подкованы в финансовом плане. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года численность россиян, которая готова положить свои «свободные» средства на банковский счет под проценты, заметно увеличилась.



Согласно статистическим данным, с начала текущего года количество граждан России, открывших вклады в банковских структурах, на 11% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.



Согласно социологическим опросам, большая часть респондентов считает целесообразным делить свои доходы на нужды, а оставшуюся часть класть под проценты. Около 20% россиян не знают о текущих акциях, действующих в рамках банковских заведений. Около 13% опрошенных граждан сомневаются в собственных финансовых силах и боятся брать кредит. Многих граждан пугает текущая экономическая ситуация в стране: дешевизн нефти, неуправляемый «рубль». Банки уже давно отметили тенденцию сокращения в отношении кредитных продуктов.



Около 55% опрошенных граждан считают целесообразным открывать вклады в банках. Они отмечают, что таким образом их кровно заработанные деньги не будут «съедены» инфляцией и по возможности принесут хоть какой-то доход.



На сегодняшний день российское общество побаивается совершать крупные покупки, так как не имеет твердой уверенности в завтрашнем дне. Несмотря на заявления властей о позитивном настрое и положительной текущей ситуации на рынке, граждане перестраховываются, открывая депозиты в банках и откладывая «громоздкие» в финансовом плане покупки на лучшее время.