Переезд льготников в новое жилье обеспечит город

Столичные власти планируют полностью взять на себя расходы по организации переезда льготных категорий граждан, получающих новое жилье.



В частности речь идет о малоимущих гражданах и пенсионерах и многодетных семьях. Подобное заявление сделал Сергей Собянин.



Градоначальник отметил, что городские власти возьмут на себя расходы, связанные с заказом грузового автотранспорта, организацией погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, в квартирах будет предоставлен полноценный ремонт хорошего качества, включая поклейку обоев, наличие напольных покрытий, дверей и всего необходимого для возможности полноценной жизни сразу после переезда.



Сергей Собянин отметил, что законодательно планируется закрепить норму, согласно которой переселенцам будет предоставляться жилье с отделкой по уровню «комфорт», обеспечивающему хороший уровень удобства.



В настоящее время в Москве уже определено более 4,5 тысяч пятиэтажных домов, участвующих в программе реновации городской среды. Отмечается, что по статистике около 70% их жителей согласны участвовать в программе. Дома по большей части находятся в изношенном состоянии, поэтому нет ничего удивительного в том, что москвичи положительно оценивают перспективы переселения в новый жилой фонд.