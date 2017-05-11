Префект ТиНАО Дмитрий Набокин поздравил ветеранов

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин лично 8-го мая отправился по домам ветеранов войны в поселении Сосенское, чтобы поздравить их с великим праздником.



Глава административного округа посетил Наталью Коломину и Зинаиду Ермилову. Наталья Коломина коренная москвичка, которая осенью 1941-го года помогала строить укрепления на подступах к городу, а в дальнейшем несла службу медсестрой на многочисленных столичных медицинских постах.



Зинаида Ермилова во время войны также была медицинской сестрой. Попав на фронт в 1943-м году в 19-летнем возрасте, она начала службу в составе Брянского фронта, а встретила Победу в немецком городе Дрезден.



Префект поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил за подвиги на защите Отечества, а также преподнес цветы. В свою очередь ветераны поделились с Дмитрием Набокиным многочисленными историями из своей насыщенной событиями жизни, как военных лет, так и послевоенного периода.



Стоит отметить, что подобные акции на территории «новой Москвы» являются традиционными, и в них принимают участие не только сотрудники окружной префектуры, но и представители администраций поселений ТиНАО.