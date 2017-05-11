Бесплатные лекарства для россиян: запущено "лекарственное страхование"

На территории России в 2013 году была запущена программа «лекарственного страхования», которая действует на данный момент в отношении льготной категории граждан.



Данная концепция предполагает приобретение населением препаратов, выписанных на рецептурном бланке медицинским работником, в аптеке на бесплатной основе или со специальной скидкой.



Власти намерены ввести в действие указанную идею «лекарственного страхования» для всех категорий населения страны. В подобном случае отчисления в фонд медицинского страхования могут возрасти примерно на 1,5%.



Чиновники считают, что предложенная концепция выгодна для российского населения. В чем выгода? Отчислять граждане будут сумму фактически не столь значительную, которая не окажет существенного влияния на их кошелек. На сегодняшний день в аптеках цены на многие препараты высоки и требуют немалых финансовых вложений для полного излечения от недуга. В рамках предложенной программы «лекарственного страхования» выгода для населения, прежде всего, финансовая: люди смогут приобрести препарат дешевле.



На текущий момент ведутся тщательные расчеты и планирование «лекарственного страхования». По предварительным подсчетам экономистов, для внедрения в действие указанной концепции необходимо около 500 миллиардов рублей. В связи с нехваткой средств в государственном бюджете реализация проекта перенесена на начало 2019 года.