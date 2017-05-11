Так нужен ли запрет шоппинга в выходные дни?

Поможет ли запрет шоппинга в выходные дни сохранить семью и повысить духовный уровень развития россиян?



Церковь поддерживает предложение властей о запрете шоппинга в выходные дни.



На сегодняшний день ведутся бурные дискуссии по поводу запрета крупным торговым сетям работать в выходные дни. Власти выдвинули гипотезу о том, чтобы ограничить время работы или вовсе запретить работать в выходные дни крупным торговым предприятиям. В большей степени выдвинутое предложение было раскритиковано.



С одной стороны, экономисты полагают, что мероприятие подобного рода будет способствовать укреплению частного бизнеса. Если закрыть крупные торговые сети на один день, граждане «метнутся» приобретать необходимые им товары у мелких торговцев в лице индивидуальных предпринимателей. С другой стороны, чиновники утверждают, что реализация данной идеи будет ущемлять права крупных торговцев. Кроме того, некоторым гражданам удобнее посетить гипермаркет вечером выходного дня. Для многих это своего рода ритуал или часть отдыха, развлечение. Ограничение работы крупных сетей в выходные дни может негативно отразиться на экономике самого предприятия и государства в целом.



В то же время представители церковной власти утверждают, что запрет шоппинга позволит людям больше времени уделять своей семье. Предполагается, что реализация указанной концепции будет способствовать сокращению числа разводов в стране. Кроме того, церковные представители полагают, что люди смогут чаще посещать храмы, что, несомненно, повысит уровень их духовного развития.



Готовы ли граждане отказаться от шоппинга в сторону семьи или «духовного развития»? Время покажет ответ на этот вопрос.