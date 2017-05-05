О возможности возврата переплаченных налогов

Граждане России могут получить возможность возврата переплаченных налогов



На обозрение в Государственную Думу поступило предложение о рассмотрении поправки в Налоговый Кодекс, которая предоставляет возможность получения переплаченных средств по уплате налогов.



На текущий момент налог на имущество гражданского населения страны рассчитывается, исходя из его кадастровой стоимости. Данное правило вычисления налога вступило в силу с 2015 года в 28 регионах страны. Полноправный переход на указанную систему исчисления обязательного платежа должен быть завершен к концу 2020 года. Следует отметить, что расчет Земельного налога производится на основе кадастровой стоимости, начиная с 2005 года.



В ходе проведения ряда аналитических работ власти выявили, что в большинстве случаев кадастровая стоимость имущества граждан необоснованно завышена. Соответственно налоги были уплачены населением страны в большем размере, чем требовалось. В течение первого квартала текущего года граждане обращались в суды и комиссии при Росреестре с претензиями. Особенно необходимо отметить, что количество претензий на данный момент в полтора раза больше по сравнению с обращениями населения в аналогичный период предшествующего года.



В результате рассмотрения обращений граждан удалось сократить размер общей кадастровой стоимости с 766,9 до 590,2 миллиарда рублей.



Будут ли наказаны виновные в столь грубой ошибке? Какая мера ответственности будет ждать виновных? Над этими вопросами пока работают эксперты.



На текущий момент предложение о внесении поправки в НК РФ находится на стадии доработки и юридического оформления. Предполагается, что в ближайшее время новый нормативно-правовой аспект будет рассмотрен на внеочередном заседании Госдумы.