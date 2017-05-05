Повышение МРОТ: все ли так просто?

Вопрос о повышении МРОТ поднимался неоднократно. На текущий момент известно, что Дмитрий Медведев дал официальное поручение трем ведомствам на разработку нормативно-правового акта по указанному вопросу.



Срок предоставления документа – до 20 мая текущего года.



Чиновники отмечают, что при разработке программы по повышению МРОТа возникает немало вопросов и разногласий. В частности, плавное или резкое повышение ждет население? Готово ли государство к резким переменам? Было отвергнуто предложение о том, чтобы установить МРОТ в зависимости от региона. В каждом регионе установлен свой уровень прожиточного минимума. Власти отказались от данной концепции и решили установить МРОТ на уровне федерального прожиточного минимума, действующего на территории всей России.



Немало споров возникает относительно сроков внедрения новой концепции выплаты МРОТ. Есть сторонники плавного перехода на новый уровень, который предполагает постепенное повышение объема МРОТ в течение нескольких лет. В то же время есть сторонники «шоковой терапии», предлагающие повысить МРОТ уже в течение этого года.



Смогут ли власти найти компромиссное решение до 20 мая?



Чиновники утверждают, что большая часть бедного населения получает МРОТ официально, а остальную часть оплаты труда – в «конвертах». Данный факт, возможно, присутствует в российских компаниях, но сути не меняет. Бедность в России на грани. Повышение МРОТ является своеобразной мерой по борьбе с нищетой и бедностью населения.