Столичный бюджет возьмет на себя расходы по инфраструктурному развитию СНТ ТиНАО

В Департаменте развития ТиНАО сообщили, что все расходы, связанные с инженерным обеспечением садовых товариществ и малых деревень возьмет на себя городской бюджет.



За подведение централизованного водопровода, газификация и строительство подъездных дорог обойдется местным жителям совершенно бесплатно.



Сегодня на данную категорию населенных пунктов приходится 4% всей территории административного округа, а в летний период численность населения увеличивается до 300 тысяч человек. Программа инфраструктурного развития рассчитана на несколько лет. До конца 2018-го года должна появиться новая дорога в деревню Дудкино, имеющая протяженность в 1400 метров. Она же обеспечит подъезд и к соседним СНТ.



Кроме того, то конца следующего года будет проведена газификация деревни Марушкино и соседнего СНТ «Толстопальцево-5». В общей сложности планируется проложить около 2500 метров газопровода, обеспечив сетевой газ для трех сотен участков.



В СНТ «Васюнино» планируется построить детскую площадку. Такие же игровые зоны для детей появятся в восьми товариществах на территории Московской области, где участки находятся в собственности жителей Москвы.