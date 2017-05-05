Новофедоровское готовится к высадке цветов

В поселении Новофедоровское перед майскими праздниками запланирована высадка однолетних цветущих растений. Планируется, что тюльпаны, петунии и другие растения появятся вокруг памятников и мемориалов, расположенных на территории поселения.



В отделе по вопросам ЖКХ поселения отмечают, что посадка цветов является одним из элементов программы благоустройства территории, принятой властями поселения Новофедоровское. Сообщается, что новые цветы посадят в деревнях Яковлевское и Рассудово возле мемориалов воинам, погибших во время Великой Отечественной войны.



Стоит напомнить, что программой благоустройства Новофедоровского планируется провести внушительный объем работ по озеленению. Только цветов в горшках и вазонах на летний период планируется высадить около 15 тысяч единиц. Они будут украшать основные места скопления граждан, будут установлены возле объектов социального значения. Вместе с цветами запланирована и высадка деревьев, в частности в поселении появятся дополнительные клены и каштаны.



Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета.