К Кубку Конфедераций готовы

В департаменте спорта и туризма столицы сообщили, что полностью готовы к проведению предстоящего Кубка Конфедераций. Городская инфраструктура готова справиться с наплывом туристов, в том числе иностранных. Например, гостиничная сеть столицы рассчитана на одновременное пребывание 120 тысяч туристов.



В общей сложности в городе насчитывается более одной тысяч гостиниц, прошедших систему классификации с определением степени классности каждой из них.



Столичные власти отмечают, что Москва готовится принимать не только футбольных болельщиков, но и обычных туристов, которые ежегодно посещают Москву. В департаменте отмечают, что уже в апреле уровень загруженности столичных гостиниц приближается к 100%.



Полностью подготовлена к предстоящему турниру и спортивная инфраструктура, причем речь идет не только о стадионе «Лужники», но и других объектах, которые будут выполнять обеспечивающие функции.



Стоит отметить, что в нынешнем году стремительно увеличивается количество китайских туристов. За первый квартал года прирост турпотока из этой страны составил 70%. Активно увеличивается поток отдыхающих из Латинской Америки.