В России к концу текущего года в обращение попадут новые купюры

Слухи о том, что Центральный Банк России намерен выпустить купюры с новым номиналом, ходят уже давно. Сегодня эти данные подтвердились.



Согласно сведениям средств массовой информации, в текущем году Центробанк выпустит новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.



Руководство ЦБ обосновало необходимость введения новых денег в связи с новым уровнем цен, развитием экономики и инфляции. Граждане сами неоднократно отмечали, что рассчитываться в магазине купюрами в 100 и 1000 рублей порой сложно и нецелесообразно.



В то же время в мелких торговых точках не всегда найдется сдача с крупных, например, 5000 купюр. Кроме того, зачастую поход в магазин еле ограничивается тысячей рублей.



А что же можно взять на 100 рулей сегодня? Новые купюры призваны вызволить граждан России из "мелочи" и помочь торговым предприятиям в более удобной форме рассчитывать своих покупателей. Кроме того, деньги номиналом в 200 и 2000 рублей позволят кассирам проще пересчитывать средства в кассе и сдавать их инкассаторам.



Согласно данным СМИ, «новые деньги» в 200 и 2000 рублей попадут в обращение к концу текущего года. На купюрах должны быть изображены памятные места России: символы Севастополя и Дальнего Востока. Изображение на купюрах было выбрано гражданами России в ходе голосования, которое было организовано Центробанком в период с июня по октябрь минувшего года.