Лиственниц в Марьине стало больше

В столичном районе Марьино 22-го апреля состоялась высадка 22 новых лиственниц. Появились молодые деревья в парке им. 850-летия Москвы. Идея высаживать здесь лиственницы появилась два года назад.



Тогда волонтеры посадили 20 деревьев, а кому-то из организаторов пришла в голову мысль проводить подобные посадки ежегодно, одновременно увеличивая на одно дерево количество высаживаемых растений. Таким образом, в следующем годы в парке станет больше этих благородных деревьев на 23 единицы.

Высадкой деревьев в окружении волонтеров из числа сотрудников Московского НПЗ занимался лично Антон Кульбаческий, возглавляющий Департамент природопользования столичной администрации. Акция привлекла довольно много желающих помочь с посадкой зеленых насаждений.

Сам глава департамента отметил, что средний срок жизни лиственницы варьируется в пределах 400-500 лет, поэтому создаваемая в парке аллея без преувеличения появится здесь на века. Тем более, что лиственница воспринимается в качестве одного из символов нашей страны, поэтому символично, что именно это благородное дерево заняло свое место в одном из столичных городских парков.