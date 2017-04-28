Пятиэтажки заменят парковками

В Москве в рамках программы реновации жилых районов вместо части пятиэтажек, подпадающих под снос, планируется построить многоуровневые паркинги, направленные на снижение загруженности придомовой территории в жилых районах. Информацию об этом распространили в городской архитектуре.



Главный архитектор Сергей Кузнецов отмечает, что до недавнего времени вопросы парковки личного автотранспорта городскими властями не рассматривались, в результате людям некуда ставить автомобили, они активно забивают ими дворы, тротуары. Новая программа призвана упорядочить данное явление, предоставить автовладельцам альтернативные варианты парковки автотранспорта.



В архитектуре отмечают, что никаких конкретных цифр объемов строительства пока нет, они будут определяться для конкретного района, исходя из имеющихся потребностей и возможностей подобного строительства.



С учетом того, что на месте каждого ветхого дома появится новый дом большей в два три раза вместительности (за счет этажности), часть освобождающихся после сноса участков может быть использована под паркинги и другие цели, обеспечивающие удобство горожанам.