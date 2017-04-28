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Новости За навигатор "Яндекса" бизнесу придется платить

За навигатор "Яндекса" бизнесу придется платить

24.04.2017

За навигатор Яндекса бизнесу придется платитьКомпания «Яндекс» намерена монетизировать свои наиболее популярные сервисы. Платными для бизнес-структур могут стать навигатор и карты.

Таксистам, таксомоторным компаниям, курьерским и экспедиторским службам и другим бизнес-структурам использование навигатора и карт от «Яндекса» может влететь в копеечку. Крупнейшая российская Интернет-компания намерена монетизировать эти сервисы.

В «Яндексе» рассказывают, что предприниматели не смогут пользоваться привычными сервисами без специальной лицензии. Предполагается создание специальной программы, сначала для «Яндекс.Навигатора», потом для «Яндекс.Карт». Тестирование новшества начнется в течение текущего года.

Как рассказали в «Яндексе», аудитория сервиса навигации достигла 11,5 млн. пользователей в месяц, аудитория картографического сервиса – почти 22 млн. По мнению наблюдателей, попытка взимать плату за ранее бесплатные услуги вызовет отток пользователей. Предложения основных конкурентов могут привлечь тех, кто не будет считать нужным тратить дополнительные средства.

У «Яндекса» уже есть опыт коммерческого использования картографического сервиса. Для заинтересованных компаний «Карты» настраиваются специально, в том числе относительно контекстной рекламы. Как рассказывают предприниматели, за «Яндекс.Навигатор» также требуют плату. Это происходит, если превышен определенный лимит. Речь идет о стоимости лицензии в 120 тыс. рублей и о ежемесячной плате в 50 тыс. рублей. Конкуренты предлагают аналогичные услуги в 7-8 раз дешевле.

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