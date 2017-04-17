В России проходит апробация новой модели ЕГЭ по литературе

С 2018 года выпускникам школ предстоит сдавать экзамен по литературе в новом, революционном формате – из списка заданий исключена не только «угадайка», но и вопросы с краткими ответами, остаются лишь творческие задания. 7 апреля новая модель была опробована на 60 пензенских школьниках.



По данным областного Министерства образования, в эксперименте приняли участие 60 учеников 10-11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ по этому предмету. Большинство из них – ученики профильных гуманитарных классов. Полученные школьниками результаты не пойдут «в зачет» при поступлении – экзамен имеет статус пробного. Однако по результатам апробации в регионах будет принято решение о том, стоит ли вводить новую модель ЕГЭ по литературе в 2018 году.



Нововведения, которые планируется ввести в экзамен в 2018 году, следующие:



- полностью исключаются вопросы с краткими ответами, проверяющие знание теории литературы и содержание текста;



- развернутое сочинение станет больше по объему (минимум составляет уже не 200, а 250 слов), но зато ученики будут выбирать не из трех, а из четырех тем, одна из которых по сути является «свободной»;



- число мини-сочинений остается прежним (четыре), однако конкретизированы требования к объему, кроме того, у учеников появляется возможность выбирать из двух предложенных направлений анализа;



- в сопоставительных мини-сочинениях уже не обязательно сравнивать анализируемое произведение с двумя другими, достаточно лишь одного.



По мнению Сергея Зинина, председателя комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по литературе, новая модель по сложности аналогична существующей, но экзамен при этом становится более творческим. Педагогической общественностью запланированные изменения были восприняты благосклонно. В 2016 году экзамен уже был опробован в 13 регионах страны. В итоге 70% педагогов, задействованных в этом процессе, пришли к выводу, что новую модель можно рекомендовать для всеобщего использования, еще 22% сочли необходимым уточнить критерии оценки. И лишь 8% сочли, что лучше оставить ЕГЭ по литературе без изменений.



В 2017 году выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе еще по старым правилам – контрольно-измерительные материалы аналогичны тем, что использовались в 2016 году.