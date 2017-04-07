Россия – ведущая страна на международной арене

На территории нашего государства был проведен социологический опрос относительного того, какое место занимает Россия на международной арене?



Доминирующая часть горожан считает, что Российская Федерация является могучим и весьма успешным государством. Около 86% опрошенных граждан отмечают, что гордятся своей страной. Конечно, без пессимистов не обошлось, но их доля заметно поредела и составила всего 10%. Среди негативно настроенных людей в основном отмечены граждане, которых не удовлетворяет своя работа и уровень заработной платы.



Среди возможных угроз граждане отмечают давление со стороны США, а также потенциальную угрозу со стороны украинских властей. В целом, большинство опрошенных отмечают, что угроза нападения на нашу страну практически отсутствует.



В последнее время самоуважение и гордость за государство в лице граждан заметно возросло. Санкции, введенные в свое время против России, не сломили наших граждан. Экономическое давление внешней среды не сломило внутренний психологический настрой наших соотечественников. Именно уверенность в себе и своих силах помогла государству выжить в столь тяжелых условиях. Вашингтон и ряд других стран, скорее всего, не подозревали, что Россию невозможно «повалить» санкциями и «зажать» психологически.



Русские не сдаются!