На территории нашего государства был проведен социологический опрос относительного того, какое место занимает Россия на международной арене?
Доминирующая часть горожан считает, что Российская Федерация является могучим и весьма успешным государством. Около 86% опрошенных граждан отмечают, что гордятся своей страной. Конечно, без пессимистов не обошлось, но их доля заметно поредела и составила всего 10%. Среди негативно настроенных людей в основном отмечены граждане, которых не удовлетворяет своя работа и уровень заработной платы.
Среди возможных угроз граждане отмечают давление со стороны США, а также потенциальную угрозу со стороны украинских властей. В целом, большинство опрошенных отмечают, что угроза нападения на нашу страну практически отсутствует.
В последнее время самоуважение и гордость за государство в лице граждан заметно возросло. Санкции, введенные в свое время против России, не сломили наших граждан. Экономическое давление внешней среды не сломило внутренний психологический настрой наших соотечественников. Именно уверенность в себе и своих силах помогла государству выжить в столь тяжелых условиях. Вашингтон и ряд других стран, скорее всего, не подозревали, что Россию невозможно «повалить» санкциями и «зажать» психологически.
Русские не сдаются!