"Туристический импорт"поднялся в цене

Россия издавна славится своей безграничной культурой: необычные архитектурные строения, множества памятников, богатая история, необычайной красоты природа и др. Все это манит на территорию данного государство иностранных гостей, желающих изведать «тайны» и красоты российской местности.



На сегодняшний день многие туристические группы отметили повышение стоимости путевок относительно российских культурных центров в диапазоне от 10% до 20%. Указанная тенденция была спровоцирована укреплением позиции рубля.



Средняя стоимость турпутевки, включающей посещение Москвы и Санкт-Петербурга, составляет около 1,5 тыс. долларов. Туристические агентства предлагают большой спектр услуг на любой вкус и кошелек. Так тур в течение семи дней по маршруту Москва-Санкт-Петербург можно подобрать от 900 долларов до 2,5 тыс. долларов.



Следует отметить, что маршрут иностранных гостей практически неизменен. Большая часть заграничных туристов предпочитает путешествовать по столице нашей родины и Санкт-Петербургу. Специалисты также отмечают повышение интереса иностранных граждан к Алтаю, Байкалу и Камчатке. Главным препятствием для организации туристических туров в указанные местности является их слабая туристическая оснащенность, малая часть развитой инфраструктуры.



Туристические операторы также выделяют в качестве нового центра для посещения туристами Казань.



Руководители туристических организаций отмечают, что введение безвизового режима или электронных виз позволит усилить приток иностранных туристов, которые не скупятся как на саму путевку, так и на «заграничные» подарки. Развитие туристического бизнеса позволит пополнить бюджет государства.