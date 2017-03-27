Президент России отметил готовность армии государства к любым обстоятельствам

Владимир Путин неоднократно отмечал готовность оборонного комплекса страны к любым обстоятельствам. Анализируя состояние российской армии на протяжении последних лет, глава государства отметил, что вооруженные силы укрепились как в качественном, так и в количественном плане.



Президент Российской Федерации заметил, что развитие оборонно-промышленного комплекса приносит пользу, как вооруженным силам страны, так и государственному бюджету. Оружие отечественного производства высоко ценится за рубежом. Именно благодаря новейшим разработкам боевых орудий наши соотечественники помогают установить порядок в Сирии.



Владимир Владимирович отметил, что останавливаться на достигнутом уровне развития оборонно-промышленного комплекса не намерен. Россия планирует развивать оборонный потенциал государства. В частности, предполагается совершенствование стратегических ядерных сил, оснащенность которыми к концу 2020 года должна составить не менее 60%, а по ряду конкретных направлений – вплоть до 90%.



Глава России заявил, что в будущем планируется обеспечить сухопутные войска новым оборудованием, современными транспортными средствами, а также артиллерийскими установками «Коалиция-СВ». Воздушные силы также получат «подмогу» в виде новых самолетов.



Особое внимание президент России акцентировал на борьбе с терроризмом, которая в последнее время совершенствуется и наносит меньший урон нашей стране.



Путин призывает не останавливаться на достигнутом и быть готовым ко всему. В цивилизованном мире все вопросы разрешимы мирным путем, но самооборону (в случае возникновения внезапной угрозы) никто не отменял.