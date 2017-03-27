Россияне готовы обеспечить высокую явку на выборы президента-2018

В 2018 году Россия переживет новый этап выборов главы государства. На данный момент кандидатуру на пост президента выдвинул Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, а также Алексей Навальский. Притом, скорее всего, прошлая жизнь последнего не позволит ему баллотироваться в президенты.



На днях на территории России был проведен социологический опрос на тему «Пойдете ли вы на президентские выборы в 2018 году?». Большая часть опрошенных граждан ответила, что обязательно пойдет решать судьбу государства. К таковым относятся около 52,5% опрошенных. Данный факт уже радует.



Такая ответственность граждан показывает, что они неравнодушны к жизни государства и к тому, кто займет пост президента. Всем известна поговорка «рыба гниет с головы». Именно этого граждане не желают допустить.



Около 17,4% опрошенных россиян пока не определились с явкой на выборы, но склоняются больше к тому, что все же отдадут свой голос кандидату.



16,3% населения пока не задумывались над этим вопросом. Данная доля граждан намеревается принять решение о походе на выборы главы государства ближе к дате проведения данного мероприятия. Следует отметить, что среди пессимистов выделилась немалая доля – 32%. Данная категория граждан России не верит в справедливость и честность выборов. Они полагают, что все уже решено.