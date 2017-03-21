Российские банкоматы атаковал новый вирус

Газета Коммерсантъ распространила информацию о новом виде вируса, обнаруженном в российских банкоматах. Для проникновения в систему ему не нужен непосредственный контакт, а его целью являются не клиентские счета, а находящиеся в банкомате купюры.



Злоумышленник просто набирает определенный код, и аппарат выдает всю наличность из первой кассеты диспенсера, в которой находятся купюры номиналом 5 и 1 тыс. рублей.



Простой механизм противодействия данному вирусу пока не найден.



Согласно рассылке FinCert Банка России, новый способ атак на банкоматы основан на проникновении в их оперативную память "бестелесных (бесфайловых) вирусов". В России он выявлен впервые. Он не обнаруживается стандартными антивирусными программами и может пребывать в памяти банкомата чрезвычайно долго.



Подобный вирус уже был зафиксирован в банкоматах зарубежных стран. Специалисты отмечают, что на его использование могут пойти только киберпреступники высокой квалификации, так как его разработка подразумевает использование серьезных технологических решений. Преступники взламывают внешнюю защиту банковской сети, проникают в компьютер сотрудника, на которого возложены обязанности модератора сети банкоматов, а из него вирус попадает непосредственно в банкоматную сеть.



Пока что вирус был обнаружен в банкоматах, производимых фирмой NCR, хотя поражен может быть любой банкомат, работающий под ОС Windows.



Вирус нельзя уничтожить простой перезагрузкой, так как он прописывает себя в разделе автозагрузки и возрождается вновь.



Пока что выход из ситуации специалисты видят в усилении защиты внешнего контура банковской сети. Это рентабельно для крупных банков, имеющих тысячи банкоматов по всей стране. Мелкие финансовые учреждения могут предпочесть не идти на дополнительные расходы, а просто застраховать банкоматы от хищений, что явится дополнительным стимулом для преступников.