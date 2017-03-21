Россия приподнялась в рейтинге самых счастливых стран

Ставший традиционным опрос, проведенный World Happiness Report, показал, что на протяжении трех последних лет все больше россиян считают, что проживают во вполне благополучной и счастливой стране.



Аналитики и эксперты, участвовавшие в этих исследованиях, поставили РФ на высокое 49-е место по этим показателям. При этом отмечено, что год назад Россия значилась на 56 позиции, а в 2015-м вообще находилась в седьмом десятке.



Многие эксперты скептически относятся к результатам исследования. И если к таким показателям, как уровень ВВП на каждого гражданина страны, господдержка социально неимущего населения, претензий нет, то предложение к самим респондентам дать оценку уровню своей жизни, вряд ли может дать объективную картину, полагают эксперты. И уж совсем их удручает тот факт, что Россия по "уровню счастья" находится выше Японии и ниже Узбекистана.



Если же говорить о лидерах рейтинга, то здесь мало изменений: самой счастливой названа Норвегия, совсем рядом с микроскопическим отрывом идут Дания и Исландия. Африканские государства привычно замыкают список. Хуже всего живется жителям Центральноафриканской республики.