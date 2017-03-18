ОСАГО: новый порядок возмещения ущерба

Автомобилистов ждет новшество по порядку выплат согласно страхованию ОСАГО. Государственная Дума приняла поправки, которые вступят в силу через 30 дней после их официального издания и будут действовать в отношении новых договоров.



Согласно данному нормативно-правовому акту, владелец автомобиля имеет право получить денежную компенсацию ущерба, полученного в результате ДТП, только в строго установленных случаях. Также закон четко определил ситуации, когда страховая организация должна оплатить ремонт (подразумевается «прямое» возмещение).



Теперь российские граждане смогут получить компенсацию вреда в денежном эквиваленте в 2 случаях:

- когда автомобиль уже не подлежит ремонту (т.е. уничтожен);

- стоимость ремонта транспортного средства превышает 400 тыс.руб. (т.е. размер максимально возможной выплаты по страховке).



Кроме этого предусмотрена денежная компенсация в случаях с летальным исходом потерпевшего, а также в случае причинения вреда здоровью тяжкой или средней интенсивности. Инвалиды первой и второй группы имеют приоритетное право получить компенсацию в денежной форме.



Хозяин транспортного средства сможет самостоятельно выбрать станцию ТО из списка страховой организации. Привлечь стороннее предприятие водитель сможет только с разрешения страховой компании. Помимо этого, закон определяет, что станция ТО должна находиться в радиусе до 50км от места происшествия или места жительства участника дорожного происшествия. Исключения предусмотрены лишь в случае, когда страховщик самостоятельно организовал и оплатил транспортировку «железного коня» до СТО. Закон ограничивает сроки ремонта автомобиля от 6 месяцев до 1 года в определенных случаях.



СТО должна произвести ремонт в течение 30 дней. Ужесточена ответственность за ненадлежащее качество ремонта транспортного средства, а также предусмотрены штрафные санкции в отношении страховых организаций в случае невыполнения ими должным образом их обязанностей.