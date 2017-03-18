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Новости Российские медики выяснили, как диагностировать здоровье родившихся раньше срока детей

Российские медики выяснили, как диагностировать здоровье родившихся раньше срока детей

17.03.2017

как диагностировать здоровье родившихся раньше срока детейУзнавать о наличии патологий детей, появившихся раньше времени, научились российские специалисты. Как утверждают врачи, есть несколько новых способов, с высокой точностью позволяющих диагностировать здоровье недоношенных деток. Один из них связан с дыханием.

По словам главы департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игоря Попова, узнать о том, имеется ли у новорожденного какая-либо патология, можно благодаря масс-спектрометру. С помощью этого прибора медики имеют возможность наблюдать за процессами, которые происходят в организме ребенка. Например, 7-месячные дети являются беззащитными перед самыми обычными заболеваниями. Даже легкая простуда может оказаться смертельной для них.

О том, что ребенку угрожает опасность, можно узнать путем мониторинга выдыхаемого воздуха. При малейших подозрениях медики тут же смогут принять необходимые меры, которые спасут жизнь ребенку. Пока подобный способ не применяется ни в одной клинике мира.

Также Попов отмечает, что за счет нового изобретения можно будет контролировать состояние здоровья малыша, находящегося в инкубаторе. Так называемая спектрометрия выдыхаемого воздуха и анализ мочи спасут жизни многих детей.

Кроме того, ученые из России научились диагностировать заболевания детей, находящихся в утробе матери. Им принадлежит разработка уникального теста, который позволяет прогнозировать развитие всевозможных патологий плода на ранних сроках беременности.

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