Повышение пенсионного возраста в России: выгода и угроза

На заседаниях Государственной Думы неоднократно звучит идея повышения пенсионного возраста. Пока она остается незатронутой, но это вопрос времени.



Специалисты считают, что повышение возраста, согласно которому гражданин выходит на «заслуженный отпуск» (пенсию), может привести к определенной выгоде. В бюджете пенсионного страхования появятся новые поступления, что возможно позволит повысить уровень трудовых пенсий. В то же время данное мероприятие может вызвать волну недовольства со стороны граждан.



Согласно статистическим данным, в настоящее время многие люди просто не доживают до пенсионного возраста. На продолжительность жизни влияет ряд факторов: экологический, социальный, финансовый, образ жизни и т.д. Сейчас возраст, по достижении которого женщины выходят на пенсию, составляет 55 лет. Для мужчин данная планка немного выше – 60 лет. Кажется, что не столь велики цифры, но на самом деле это не так. Зачастую после 45 лет здоровье ухудшается, появляется все новый «букет» болезней, приводящих к тяжелому состоянию.



На сегодняшний день не каждый пенсионер сможет достойно прожить на свою пенсию. Чаще всего им финансово помогают дети.



Владимир Путин отметил, что повышение пенсионного возраста на территории нашего государства – вопрос щепетильный. К реформе системы пенсионного обеспечения нужно подходить своевременно и с особым расчетом, ведь от этого зависит жизнь всего государства.