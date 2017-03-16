Диана Шарыгина: жертва изнасилования или звезда "черного пиара"?

Нашумевший на всю страну инцидент, который произошел в Ульяновске, сделал невинную жертву самой настоящей звездой телевидения и сети Интернет.



Напомним, что в передачу Первого канала обратились родственники осужденного молодого человека Сергея С. Парня обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки Дианы Ш. Со слов пострадавшей, она была приглашена на праздник своей подругой. На торжестве Диана познакомилась с Сергеем. Вечер компания проводила в арендованном коттедже, где все вместе распивали спиртные напитки. Затем, каким-то образом, они оказались в спальне, где молодой человек над ней надругался.



Единственной загвоздкой в данной истории является свидетельские показания подруги, которая утверждает, что помимо Сергея Диана переспала с еще одним молодым человеком из компании. Сама Диана и ее родители утверждают, что был именно факт изнасилования, совершенный Сергеем С.



В отношении молодого человека состоялось судебное заседание, которое вынесло приговор – 8 лет лишения свободы. Сергею на данный момент 21 год. Самые лучшие года молодости пройдут, к сожалению, в заключении. Родственники молодого человека подавали апелляцию, которая была рассмотрена. Суд пересмотрел наказание осужденного и сократил его на 3 года.



Кто же сама Диана: жертва жестокого изнасилования или звезда «черного пиара»? Это решать только вам. С одной стороны, вышло несколько передач «Пусть говорят» с ее участием. Поначалу девушка еле могла выразить свою мысль, была в состоянии растерянности, не могла смотреть в камеру. Но с каждой последующей передачей в ней появлялось все больше уверенности. В дальнейшем ей стали поступать предложения, связанные с участием в съемках. На ее странице в социальной сети появляются необычные статусы, новые отзывы, как поддержки, так и негатива.



На данный момент девушка ведет свой канал на Youtube, ее страничка одна из самых популярных и посещаемых в сети. Диана намерена создать клуб, где каждая пострадавшая от изнасилования сторона сможет высказаться анонимно.