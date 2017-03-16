Материнский капитал: быть или не быть реформе?

В последнее время многие проекты подверглись серьезным изменениям. Материнский капитал не стал исключением из этого случая.



Авторы данной социальной программы сочли его неоправданным. Данное высказывание было прокомментировано тем фактом, что на текущий момент население стремится всеми возможными способами обналичивать средства по программе, нежели использовать их согласно предложенным направлениям.



Исходя из указанной тенденции, власти предлагают внести коррективы. Вместо выдачи сертификата на сумму 453026 рублей планируется ввести систему ежемесячных платежей на детей до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетнего возраста.



Так, на первого ребенка предлагается выплачивать 3 тыс.руб., на двух иждивенцев – 8 тыс.руб., на троих – 15 тыс.руб. Будут ли индексироваться данные суммы выплат пока неизвестно. Семьи, в которых количество детей превышает три человека, будут получать пособия не больше 15 тыс.руб.



В то же время предлагается сделать ряд привилегий многодетным семьям, воспитывающим пятеро детей и более. Таким многодетным ячейкам общества будут выделяться земельные участки с подведенными коммуникациями для строительства жилого помещения. Семьи, где на воспитании находятся семь и более детишек, будут «награждаться» пассажирским автомобилем «Газель».



Пока новый вариант данной программы находится на стадии тщательной разработки. Рассмотрение нового законопроекта пройдет 23 марта 2017 года на заседании «круглого стола» Государственной думы.