Кто представит Россию в международном конкурсе "Евровидение-2017"?

Один из главных телевизионных каналов (Первый канал) определил, кто будет представлять интересы России в международном конкурсе Евровидение-2017. Принято решение, что от российской стороны поедет Юлия Самойлова.



Юлия Самойлова – уроженка города Ухта. Еще в подростковом возрасте ей был поставлен страшный диагноз - спинальная амиотрофия Верднига—Гофмана. Девушка не стесняется того, что является инвалидом. Ограниченные возможности только добавляют ей моральных сил, помогают преодолевать новые жизненные препятствия и покорять творческие вершины. Она с детства готовилась к участию в международном конкурсе и сумела пробиться к своей мечте и главной цели.



Следует отметить, что власти Украины утверждают, что могут не пропустить претендентку из России на свою территорию. В одном из украинских СМИ вышла статья, гласящая о незаконном пересечении Юлии границы Украины в 2015 году. Также представители украинской администрации нашли ее страничку в социальных сетях, где некорректно указана дата ее рождения.



Вышеуказанное утверждение Украины прокомментировал Песков. Представитель власти России отметил, что Киев имеет право не допустить Самойлову на свою территорию в единственном случае, если она будет делать серьезные заявления относительно политики.



Ежегодный конкурс артистов в Украине состоится в мае. 3 и 11 мая пройдут полуфиналы. Финал намечен на 13 мая. Жеребьевка конкурсантов уже была проведена. По ее итогам Юлия Самойлова выступает во втором полуфинале.