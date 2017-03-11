За защиту детей от суицида по "квест-играм" в социальных сетях

Яровая выступает за защиту детей от суицида по «квест-играм» в социальных сетях



Во многих передачах неоднократно говорилось о проблемах подросткового суицида. В частности, общество беспокоят такие группы в социальных сетях, как «Синий Кит», «Тихий Дон» и т.п.



В связи с участившимися случаями с летальным исходом подростков по собственной воле (в ходе прохождения этапов виртуальной игры), глава государства сделал поручение правительству и властям на региональном уровне о разработке мер по профилактике подобных ситуаций среди подростков.



Довольно мрачная статистика минувшего года подтвердила срочную необходимость обращения внимания и оперативное реагирование на суицидальные подстрекательства в социальных сетях.



По итогам 2016 года попрощались с жизнью, используя различные способы самоубийства, 720 несовершеннолетних человек. В ходе следственной проверки по данным фактам было выявлено, что доминирующая часть подростков участвовала в так называемых «Квестах» через социальные сети, где их незаметно и постепенно подводили к последнему этапу игры – суициду. Уже при выявлении первых подобных инцидентов администрация «ВКонтакте» приступила к блокировке суицидальных групп. Но, к сожалению, сообщества быстрыми темпами возрождались вновь.



Особая тревога и озабоченность была выражена в глазах Ирины Яровой, предложившей внести соответствующие поправки в Уголовный Кодекс в отношении ужесточения уголовной ответственности для подстрекателей, которые доводят детей до самоубийства через социальные сети. Яровая предлагает наказывать виновников подобных ситуаций в судебном порядке, лишая их свободы сроком до 12 лет. Она утверждает, что преступники в сети Интернет редко и с трудом обнаруживают, но такие случаи с подростками просто необходимо квалифицировать, как дистанционное убийство.